Lewat Kegiatan Ini, Kemenpora Memperkuat Sinergi Peningkatan Prestasi Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen SDM Cabang Olahraga Bulutangkis.

Kegiatan yang berlangsung di Santika Premiere Hotel Bintaro mulai 22-25 Juli 2025 itu dihadiri 38 orang dari unsur pengurus provinsi seluruh Indonesia dan telah terdaftar dalam Aplikasi SITENOR, yang merupakan database terkait tenaga dan organisasi keolahragaan seluruh Indonesia.

Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Anwar dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON.

"Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, kualitas, kapasitas dan kepemimpinan SDM pada Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO), khususnya saat ini cabang olahraga bulutangkis," kata Anwar.

Dia menyampaikan peningkatan kapasitas ini dalam rangka mendukung capaian prestasi olahraga baik nasional maupun internasional.

"Kami berharap, dari pelatihan ini dapat tercipta SDM yang memiliki kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan memahami sistem tata kelola PBSI yang modern dan profesional, dan sinergi antara pengurus pusat dengan pengurus daerah," ujar Anwar.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono menyampaikan sejak 1992, bulutangkis mendapatkan dua medali emas di Barcelona, panahan di 1988 dapat medali perak di Seoul, angkat besi dan panjat tebing mendapatkan medali emas di Paris.

"Tanpa ada pembinaan dan kompetisi di tingkat pengurus cabang dan pengurus provinsi, susah mendapatkan atlet-atlet berprestasi," kata Surono.