Lewat 'Keluarga Yang Tak Dirindukan', Kiki Narendra Debut Main Sinetron

Lewat 'Keluarga Yang Tak Dirindukan', Kiki Narendra Debut Main Sinetron


Konferensi pers sinetron Keluarga Yang Tak Dirindukan di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kiki Narendra debut main sinetron lewat 'Keluarga Yang Tak Dirindukan'. Dalam sinetron tersebut, dia berperan sebagai seorang pria bernama Santoso.

Baginya, kesempatan bergabung di proyek ini merupakan tantangan baru yang harus ditaklukan.

"Ini akan jadi tantangan buat gue sih. Gue belum pernah main di sinema elektronik (sinetron)," ujar Kiki Narendra di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Kalau sekarang mereka bilang stripping series ya, belum pernah. Jadi, aku rasa ini sebuah langkah juga buat aku," tambahnya.

Adapun pria 46 tahun tersebut mengawali kariernya di dunia akting lewat teater.

Setelah itu, dia mendapat berbagai tawaran untuk bermain di film maupun series.

Keputusannya untuk bermain dalam sinetron akhirnya dia ambil karena pertanyaan dari murid di kelas aktingnya.

Pasalnya, beberapa murid menanyakan bagaimana pendapat Kiki Narendra soal akting di sinetron.



