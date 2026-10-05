Lewat KITE, Bea Cukai Beri Kemudahan Impor Bahan Baku bagi Industri Otomotif

jpnn.com, TANGSEL - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan ke PT Jaya Rancang Cipta pada Kamis (17/9).

Fasilitas tersebut diberikan untuk memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku bagi kegiatan produksi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo mengatakan fasilitas KITE Pembebasan merupakan salah satu bentuk peran Bea Cukai dalam memberikan kemudahan ke industri yang menghasilkan barang untuk pasar ekspor.

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Melalui fasilitas tersebut, perusahaan dapat memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan bahan pengemas dari luar negeri dengan kemudahan fiskal sesuai ketentuan.

“Berdasarkan hasil penilaian, PT Jaya Rancang Cipta dinyatakan layak memperoleh izin fasilitas KITE Pembebasan,” ujar Ambang.

PT Jaya Rancang Cipta adalah perusahaan manufaktur otomotif yang berlokasi di Kabupaten Tangerang yang memproduksi dan mengembangkan mobil listrik golf.

Produk perusahaan telah dipasarkan ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika.

Dengan pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, perusahaan berencana meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas pasar ekspornya.