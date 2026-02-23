Lewat Kolaborasi AAM dan Compawnion, MDLA Perkuat Distribusi Segmen Pet Care

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anaknya, PT Anugrah Argon Medica (AAM) menjalin kerja sama dengan PT Compawnion Jadi Berkat (Compawnion).

Compawnion adalah Perusahaan Nutrisi Hewan Peliharaan berbasis sains yang sudah didukung oleh pendanaan dari East Ventures.

Kolaborasi ini bertujuan memperluas distribusi produk makanan hewan berkualitas guna menjawab industri pet care Indonesia yang berdasarkan laporan Mordor Intelligence diproyeksikan mencapai USD1,83 miliar pada 2031.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama AAM, Juliwaty, dan Direktur Utama Compawnion, Stephani Herman pada 6 Februari 2026.

Melalui kemitraan ini, AAM akan mendistribusikan produk inovasi lokal berbasis sains, Pawmeals Dog Food dan Catto Cat Food, ke jaringan pet shop dan ritel modern di seluruh Indonesia secara bertahap.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Compawnion kepada AAM sebagai mitra distribusi. Kami melihat visi dan kolaborasi untuk menghadirkan produk hewan kesayangan yang ideal ini adalah langkah untuk memperluas penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan bersama,” kata Juliwaty.

Stephani Herman, menyampaikan pemilihan AAM didasarkan pada kesamaan visi dalam menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau.

“Berdasarkan riset lapangan yang kami lakukan di berbagai kota, AAM dikenal memiliki reputasi yang kuat serta standar layanan yang konsisten. Karena itu, kami meyakini AAM adalah mitra distribusi yang tepat untuk mendukung ekspansi kami dalam menghadirkan nutrisi hewan kesayangan yang biologis dan ideal di Indonesia, serta membawa manfaat berkelanjutan bagi pemilik hewan dan mitra ritel,” ujar Stephani.