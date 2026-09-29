Lewat Kompetisi, Mahasiswa Fikom UNTAR Angkat Isu Sosial di Tengah Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) meraih prestasi dalam tiga kompetisi tingkat nasional dan internasional.

Gagasan yang mereka bawa tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menyentuh persoalan masyarakat, mulai dari pelestarian budaya dan pariwisata hingga pola konsumsi berkelanjutan.

Pada International Student Competition (ISC) 2026 di Bangkok, Tailan awal bulan lalu, Claribel Halim, Tracy Zagitania, dan Trisna Prasetya Hadinata meraih medali perak pada subtema Pariwisata dan Budaya.

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Kompetisi esai itu digelar di International Student Community dan diikuti oleh peserta dari 10 negara.

Tim dibimbing Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Untar Wulan Purnama Sari.

Prestasi lain diraih Kayla Giovanna dan Vanesa dalam National Competition Essay yang digelar PRISMA bekerja sama dengan Universitas Udayana di Bali.

Keduanya meraih medali emas kategori Pariwisata Budaya, penghargaan Favorite Poster, serta Juara Umum Harapan 2.

Kompetisi yang diikuti 446 finalis dari 19 provinsi itu menjadi ruang bagi keduanya memperkenalkan ide yang diberi nama Tapel, yaitu gagasan wisata edukasi berbasis tari Barong.