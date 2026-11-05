Lewat Krista InterFOOD 2026, Dairy Champ & Anomali Coffee Berbagi Kreasi Menu F&B

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan preferensi konsumen dan persaingan pasar yang semakin dinamis, pelaku usaha dituntut untuk terus menghadirkan menu yang menarik tanpa mengesampingkan kualitas.

Mendukung pelaku usaha, Dairy Champ menunjukkan beragam aplikasi produk yang dapat menjawab kebutuhan bisnis F&B di KRISTA InterFOOD 2026.

Head of Marketing PT Etika Beverages Indonesia Dodi Afandi mengatakan kehadiran Dairy Champ juga menjadi upaya untuk terus mendukung pelaku usaha dalam menghadapi kebutuhan dan tren industri F&B yang terus berkembang.

“Melalui rangkaian produk dairy yang serbaguna dan mudah diaplikasikan, kami ingin menunjukkan bagaimana bahan baku dapat mendukung eksplorasi berbagai kreasi,” ujar Dodi.

Pada kesempatan yang sama, Dairy Champ juga memperkenalkan kolaborasinya bersama salah satu coffee shop ternama yang didirikan oleh Muhammad Abgari dan Irvan Helmi, yakni Anomali Coffee.

Kolaborasi ini menghasilkan tiga kreasi menu Unexpected Creamy Series, yaitu dua minuman Ube Creamy Champ Latte dan Dark Matcha Creamy Champ Latte, serta satu dessert Creamy Champ Marble Cake.

Kolaborasi yang dimulai pada 30 September 2026 ini berlangsung selama tiga bulan, dan ketiga menu tersebut saat ini sudah dapat dinikmati konsumen di outlet Anomali Coffee Cipete, Senopati, WTC 3, Setiabudi One, dan Menteng Jakarta.

“Kolaborasi bersama Anomali Coffee menjadi salah satu contoh bagaimana keserbagunaan produk Dairy Champ dapat diterapkan dalam pengembangan menu secara nyata,” ujar Dodi.