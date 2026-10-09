Lewat Lagu Nasi Hangat, Jamal Mirdad Sampaikan Pesan soal Gizi Anak

jpnn.com, JAKARTA - Seniman sekaligus penyanyi senior Jamal Mirdad meluncurkan lagu berjudul Nasi Hangat.

Lagu itu diluncurkan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui karya musik tersebut, Jamal Mirdad ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya pemenuhan gizi, kepedulian terhadap sesama, serta harapan akan masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Pasalnya, ayah Naysila Mirdad itu melihat bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi memegang peranan penting bagi masa depan generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian antar sesama.

"Melalui lagu ini, saya ingin menyampaikan bahwa makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang kepedulian, kesehatan, dan harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia. Saya melihat Program Makan Bergizi Gratis sebagai program yang baik dan tepat untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat," ujar Jamal Mirdad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10).

Melalui lagu tersebut, dia berharap pesan-pesan moral dan sosial dapat tersampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat luas.

Pasalnya, musik dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi yang sederhana, menyentuh, serta mudah diterima oleh berbagai kalangan tanpa sekat

"Semoga lagu ini bisa ikut menyebarkan semangat positif dan mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama," tutur Jamal Mirdad.