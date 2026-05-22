Lewat Layanan Ini, Tugu Insurance Cetak Prestasi di CCSEA 2026

jpnn.com, MALAYSIA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali meraih penghargaan melalui layanan Call TIA – Tugu Insurance Assistance di ajang Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2026.

Pengakuan tersebut diraih karena perusahaan pelat merah itu berkomitmen menghadirkan kualitas layanan terbaik bagi pelanggan melalui penguatan service excellence di seluruh touchpoint layanan perusahaan.

Selain itu, Tugu Insurance secara konsisten melakukan pengembangan kualitas layanan, baik melalui optimalisasi sumber daya manusia, penguatan sistem layanan, maupun peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

Pada ajang tersebut, Tugu Insurance meraih Peringkat Exceptional dengan predikat Mostly Happy Customers.

Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kualitas layanan contact center yang unggul, konsisten, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Business Development Group Head, Yudhi Ferraro menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pendekatan layanan yang human-centric serta adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Kami terus memperkuat pendekatan pelayanan melalui nilai layanan yang mengedepankan Trust, Easiness, dan Friendliness (TREND) dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman layanan yang nyaman, jelas, dan penuh empati,” ujar Yudhi dalam siaran persnya, Jumat (22/5).

Penilaian CCSEA dilakukan melalui proses pemantauan kinerja contact center selama periode Januari hingga Desember 2025 dengan melibatkan sekitar 400 contact center dari berbagai industri di Indonesia.