Lewat Livin’ Berbagi, Bank Mandiri Hadirkan Masing-masing 290 Paket Makanan dan Minuman di 12 Titik

jpnn.com, JAKARTA - Setiap hari, berbagai kebutuhan masyarakat terpenuhi berkat pekerjaan yang dilakukan banyak orang di balik aktivitas keseharian.

Meski kerap luput dari perhatian, peran mereka dalam memastikan layanan tetap berjalan, membantu mobilitas, hingga menjaga lingkungan tetap tertata menjadi bagian penting dari kehidupan lingkungan sekitar.

Apresiasi terhadap peran tersebut dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana yang manfaatnya dirasakan secara langsung.

Semangat inilah yang dihadirkan Bank Mandiri melalui Livin’ Berbagi, sebuah inisiatif untuk berbagi makanan dan minuman dengan para pekerja rentan.

Kembali hadir pada November 2026, Livin’ Berbagi melanjutkan inisiatif berbagi yang telah berjalan sejak April 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri menjaga kedekatan dengan publik melalui aksi sederhana yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan keberlanjutan program ini merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang dekat dengan kehidupan.

Menurutnya, perhatian terhadap lingkungan sekitar dapat dimulai dari hal sederhana yang menyentuh keseharian mereka.