Lewat Local Hero ENSIA 2026: SUCOFINDO Beri Apresiasi Para Penggerak Inovasi

jpnn.com, DENPASAR - PT SUCOFINDO (Persero) mempertegas komitmennya dalam mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan melalui ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026, yang mengusung tema Innovation for Sustainable Business and Resilient Community.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui apresiasi yang diberikan kepada para Local Hero, yaitu individu yang menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna mengapresiasi para peraih penghargaan Local Hero atas kontribusi dan inovasi yang telah dimplementasikan untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan di tengah masyarakat.

“Local Hero merupakan apresiasi yang diberikan SUCOFINDO kepada para penggerak inovasi yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami mengapresiasi inisiatif dan langkah nyata tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya lebih banyak inisiator dan katalisator perubahan di lingkungan masyarakat,” tutur Sandry.

Pada ENSIA 2026, kategori Local Hero mencakup lima topik, yakni pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pemberdayaan perempuan, sistem pangan yang sehat untuk manusia dan ekosistem, serta transisi ke energi bersih.

Kelima topik tersebut sejalan dengan tema ENSIA 2026, yaitu Innovation for Sustainable Business and Resilient Community.

“Para pemenang Local Hero telah menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata dan relevan dengan tema ENSIA 2026. Hal ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok dunia usaha serta meningkatnya ancaman bencana ekologi akibat perubahan iklim,” ucap Sandry.

SUCOFINDO berharap semakin banyak perusahaan, komunitas, dan Local Hero terlibat dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan sosial dan lingkungan secara nyata.