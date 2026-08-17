Lewat Lomba 17-an di Bali, Para Turis Asing Belajar Budaya Gotong Royong Indonesia

jpnn.com, BADUNG - Puluhan warga negara asing (WNA) memadati Pantai Legian, Kabupaten Badung, Bali, untuk mengikuti berbagai lomba tradisional khas 17-an guna memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).

Aksi para turis asing saat mencoba lomba makan kerupuk, lari karung, hingga lari kelereng ini menjadi pusat perhatian pengunjung pantai.

“Sore hari ini kami ada acara Komunitas Bali Friendship, kami mengajak teman-teman anggota maupun non-anggota, publik juga di pantai supaya semua bisa bergabung, ini lomba-lomba yang Indonesia banget seperti makan kerupuk, tarik tambang, lari karung dan lari kelereng,” kata pendiri Komunitas Bali Friendship Peter James di Kabupaten Badung, Bali, Senin.

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Peter mengatakan lewat beragam lomba yang diikuti WNA bersama masyarakat setempat, mereka jadi bisa mengerti bahwa Indonesia menganut budaya kebersamaan dan gotong royong.

Peter menjelaskan acara gathering khas 17 Agustus ini berhasil menyedot perhatian hingga hampir 100 peserta, melampaui kapasitas kumpul rutin komunitas yang biasanya hanya diikuti 40 sampai 50 orang.

Untuk semakin menyemarakkan kegiatan, panitia memberikan hadiah unik berupa kerupuk kepada para pemenang agar para WNA semakin mengenal dan menikmati makanan khas Indonesia tersebut.

Setelah sesi lomba selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil untuk sesi "deep talk" atau berbagi kisah kehidupan antaranggota komunitas, yang menjadi inti dari penguatan persahabatan di Bali.

Kehadiran perlombaan ini memberikan kesan mendalam bagi turis dan ekspatriat yang bermukim di Pulau Dewata.