Lewat Made in Indonesia Run 2025 Masyarakat Sehat, Produk Nasional Cuan
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 5.000-an pelari menyambangi Taman Mini Indonesia Indah untuk berlari dalam Made In Indonesia Run 2025 5K dan 10K, Minggu pagi (10/8).
Ajang lari tahunan yang diselenggarakan oleh Made in Indonesia (MID) Network bersama Garda Media ini merupakan kampanye untuk mendukung dan mempromosikan produk-produk buatan industri dalam negeri termasuk alat-alat olahraga.
Mengusung tagline "Seribu Langkah, Sejuta Karya", selain mengajak gaya hidup sehat kegiatan ini sekaligus menjadi ruang edukasi untuk memupuk semangat kebanggaan terhadap karya-karya anak bangsa.
Event ini juga didukung oleh sponsor berbagai brand produk nasional. Tampak jenama Consina, Paragon dan berbagai jenama nasional lainnya. Perputaran ekonomi event ini diperkirakan mencapai Rp 32 miliar.
Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Raden Isnanta yang turut membuka acara mengapresiasi event tersebut.
"Acara ini sangat positif sekali. Selain meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat, kampanye untuk bangga dan terus menggunakan produk karya anak bangsa, terutama alat olahraga memajukan industri olahraga Indonesia," ujar Isnanta.
Isnanta juga mengatakan event ini sangat relevan dilakukan di bulan Agustus.
"Semangat larinya itu semangat perjuangan, cinta produk dalam negerinya itu juga bagian nasionalisme," lanjut Isnanta.
Made in Indonesia (MID) Network bersama Garda Media menggelar ajang lari tahunan dalam Made In Indonesia Run 2025 5K dan 10K.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kolaborasi Pemuda Indonesia Menggema dari Palembang Lewat Kreativesia 2025
- Kreativesia 2025 Diharapkan Melahirkan Pemuda Berkarya untuk Bangun Indonesia Raya
- Kemenpora: Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Wadah untuk Berkreasi
- Pesta Pembukaan PON Bela Diri Kudus 2025 Tampilkan Kekayaan Budaya, Meriah, dan Spektakuler!
- Lewat Expert Forum Industri Olahraga, Pemerintah Dorong Mandalika Jadi Kawasan Olahraga Unggulan
- MotoGP Indonesia 2025 Dongkrak Ekonomi, Isnanta: Industri Olahraga RI Melesat