Lewat Mesin Perahu Listrik, Azura Indonesia Dorong Efisiensi Biaya Nelayan Hingga 90%

jpnn.com, KLUNGKUNG - Azura Indonesia mendorong penerapan teknologi mesin perahu listrik untuk meningkatkan efisiensi operasional nelayan skala kecil.

Melalui Program Nelayan Lestari di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali, implementasi awal mesin perahu listrik MantaOne menunjukkan potensi efisiensi biaya operasional hingga 90%, sekaligus mengurangi ketergantungan nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Jelajah Inovasi bertajuk Powering the Blue: A Journey into Clean Energy for Sustainable Fisheries pada 15 Oktober 2026, sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2026.

Melalui kegiatan yang diikuti 25 peserta dari berbagai kalangan tersebut, Azura Indonesia memperlihatkan bagaimana teknologi energi bersih bisa diterapkan untuk menjawab tantangan ekonomi dan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir, terutama tingginya ketergantungan terhadap BBM dalam kegiatan penangkapan ikan.

Dikembangkan sejak 2020, MantaOne merupakan mesin perahu listrik yang dirancang untuk kebutuhan nelayan skala kecil. Teknologi ini menggunakan baterai yang dapat diisi ulang melalui stasiun pengisian daya berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga mendukung penggunaan energi terbarukan dalam aktivitas melaut.

Berdasarkan implementasi awal di Kusamba, penggunaan MantaOne menunjukkan potensi penghematan biaya operasional hingga 90%.

Perhitungan tersebut didasarkan pada perbandingan biaya operasional mesin konvensional sebesar Rp100.000,- per perjalanan dengan biaya penggunaan MantaOne sebesar Rp10.000,- untuk 3 baterai per perjalanan.

Direktur dan Co-founder Azura Indonesia, Nadea Nabila, mengatakan transisi energi bagi nelayan skala kecil tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi rendah emisi, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.