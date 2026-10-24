Lewat Mini Album Baru, eaJ Bahas Cinta dengan Berbagai Kontradiksi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Amerika Serikat keturunan Korea, eaJ merilis mini album atau EP baru yang berjudul 'The Responsibility Of Being In Love'

Berisi enam lagu, mini album tersebut diluncurkan lewat label musik Position Music.

The Responsibility Of Being In Love dari eaJ menjelajahi bagaimana cinta dapat mengubah cara memandang diri sendiri seraya menghadapi bagian-bagian dari diri yang ingin ditinggalkan.

Single utama dari perilisan EP ini yakni Anxiety, diproduseri oleh Inverness. Lagu terbaru eaJ itu membawa semangat self-discovery yang telah diusung pada dua single sebelumnya yaitu Feel Myself dan Blinded yang juga masuk dalam mini album.

Dengan nuansa alt-pop dan hyperpop, lagu Anxiety mengisahkan isi kepala eaJ saat sedang mengalami panic attack.

Terinspirasi dari momen saat eaJ pertama kali mengalami panic attack, tepatnya di sebuah flight menuju Lisbon pada 2019, Anxiety mengubah sebuah pengalaman pribadi menjadi sesuatu yang nyata dan mendalam.

"Semua orang yang pernah mengalami panic attack pasti akan memahami lirik di lagu ini,” ungkap eaJ.

Lewat The Responsibility Of Being In Love, eaJ membahas tarik-ulur antara keinginan untuk dicintai dan keyakinan bahwa layak mendapatkan rasa kasih sayang.