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Lewat Operasi ASAP dan Gabungan, Bea Cukai Gencar Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Lewat Operasi ASAP dan Gabungan, Bea Cukai Gencar Berantas Peredaran Rokok Ilegal
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Petugas Bea Cukai mengamankan barang bukti berupa rokok ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus melaksanakan pemberantasan rokok ilegal dalam upaya menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Sebagai upaya penanganan, operasi pengawasan gencar dilaksanakan tiap-tiap unit vertikal Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam operasi mandiri maupun operasi bersama dengan instansi pengawasan lainnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten memperkuat pengawasan melalui Operasi ASAP tahap II yang dilaksanakan pada 19 Oktober hingga 5 November 2026 di wilayah kerjanya.

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Operasi ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan) adalah operasi terpadu yang dilakukan Bea Cukai untuk mengawasi dan memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, terutama rokok ilegal.

Operasi ASAP dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain operasi pasar dengan menyasar warung, toko, kios penjual rokok, dan pasar tradisional.

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan peredaran BKC, pemeriksaan terhadap barang yang diperjualbelikan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

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Upaya ini juga dilengkapi dengan sosialisasi kampanye 'Stop Rokok Ilegal' untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pedagang mengenai ketentuan cukai.

Selain itu, pelaksanaan operasi turut mengedepankan sinergi dengan berbagai pihak.

Operasi ASAP dan gabungan merupakan komitmen tegas Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal

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