Lewat Pemanfaatan FABA, PLN IP Dukung Pemberdayaan Warga Binaan Nusakambangan
jpnn.com, CILACAP - PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan sarana berbahan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) untuk mendukung program kemandirian warga binaan di Lapas Nusakambangan.
Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan bersama pemerintah yang meliputi penyerahan alat pertanian dari Kementerian Pertanian, penanaman pohon kelapa secara simbolis, serta peninjauan langsung Balai Latihan Kerja (BLK) dan program ketahanan pangan.
Dalam kesempatan itu, PLN Indonesia Power menyalurkan dukungan berupa ribuan paving block dan batako hasil olahan FABA, ratusan ton FABA siap pakai, serta dua unit mesin pengolahan FABA untuk memperkuat pelatihan kerja bagi warga binaan.
Total bantuan yang diberikan meliputi 41.500 paving block, 8.200 batako, 846 ton FABA, dan 2 mesin pengolahan FABA.
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo hadir bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Drs. Agus Andrianto untuk melihat secara langsung aktivitas pemberdayaan yang dijalankan di dalam lapas.
Agus menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi PLN dalam mendukung rehabilitasi sosial warga binaan.
"Bantuan ini sangat bermanfaat untuk membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, sekaligus membangun kemandirian ekonomi di lingkungan Lapas Nusakambangan," tegas Agus.
Program Nusakambangan Berdaya yang dijalankan PLN Indonesia Power bersama Lapas Nusakambangan terbukti memberikan manfaat nyata.
PLN Indonesia Power kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong ekonomi sirkular sekaligus memberdayakan masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BSI, PLN, dan Masjid Raya Bintaro Jaya Berkolaborasi dalam Gerakan Ekonomi Hijau
- PLN Mengoperasikan SPKLU Tiang Listrik, Tahap Awal Ada 122 Unit
- PLN Indonesia Power Hadirkan EWAKO LOWITA, Wisata Konservasi Penyu
- Lewat Inovasi Sosial Kampung Laos Serumpun, PLN IP Dorong Transformasi Desa Merah Mata
- PLN UP2B Sistem Makassar Perkuat Kompetensi Karyawan Melalui Program Pelatihan
- PLN Indonesia Power Lakukan Konservasi DAS Serayu & Reforestasi Hutan di Banjarnegara