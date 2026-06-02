Lewat PINDEX 2026 Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Inovasi Engineering

PT Pertamina Patra Niaga akan menggelar Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026, sebuah ajang inovasi engineering downstream yang mempertemukan pelaku industri, mitra teknologi, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk melihat lebih dekat perkembangan teknologi, infrastruktur, dan inovasi sektor energi hilir dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 3–5 Juni 2026 di ICE BSD Hall 10, Tangerang ini terbuka untuk umum dan dapat diakses secara gratis.

PINDEX 2026 dihadirkan sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran wawasan mengenai masa depan downstream energy Indonesia melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan engineering excellence.

Berbagai agenda utama akan dihadirkan dalam PINDEX 2026, antara lain Technology Conference, Project & Innovation Showcase, Product Presentations, serta Networking & Collaboration yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan infrastruktur downstream.

“PINDEX 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus mendorong inovasi engineering dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui forum ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan teknologi, inovasi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjawab tantangan energi masa depan,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun.

Melalui PINDEX 2026, Pertamina Patra Niaga juga akan menghadirkan berbagai inovasi dan pengembangan teknologi downstream yang mencerminkan semangat operational excellence dan transformasi bisnis energi.

Total 73 Perusahaan dan Brands akan berpartisipasi dalam gelaran perdana PINDEX 2026 dengan total 21 sesi yang menghadirkan para Experience Speaker yang ahli di bidangnya.

Sebagai ajang kolaborasi, edukasi, dan eksplorasi teknologi dan inovasi, PINDEX 2026 terbuka untuk masyarakat umum, pelaku industri, akademisi, komunitas, mahasiswa, serta seluruh stakeholder energi yang ingin melihat lebih dekat perkembangan inovasi engineering di sektor downstream Indonesia.