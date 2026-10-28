Lewat Pra-Purnapreneurship, bank bjb Dorong Calon Pensiunan Dinas Pendidikan Tetap Produktif

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendampingi nasabah di setiap fase kehidupan, termasuk saat memasuki masa persiapan pensiun.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pembekalan kewirausahaan dalam Program bjb Pra-Purnapreneurship bagi pegawai negeri sipil (PNS) aktif di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang dalam beberapa tahun mendatang akan memasuki masa purnabakti.

Kolaborasi tersebut menjadi bentuk sinergi dalam memberikan pembekalan kepada 160 guru dan tenaga kependidikan (GTK) SMA, SMK, dan SLB negeri di Kota dan Kabupaten Bekasi yang akan memasuki masa pensiun.

Kegiatan yang berlangsung pada 7 Oktober 2026 ini merupakan bagian dari upaya bank bjb untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempersiapkan kehidupan setelah masa kerja berakhir.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh bank bjb Kantor Cabang Cikarang bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.

Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan pegawai yang akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan agar lebih siap dan mandiri.

Acara dibuka oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dr. Hj. Rina Parlina, S.I.P., M.M., dan Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Cikarang, Ton Adriano.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri saat memasuki masa purnabakti.