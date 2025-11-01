Lewat Produk Unggulan Ini, LamiPak Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

jpnn.com - PT Lami Packaging (LamiPak) Indonesia menyatakan kesiapannya mendukung program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan LamiPak terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui produk unggulannya kemasan aseptik yang cocok untuk susu.

Managing Director PT LamiPak Indonesia Anton Hui mengatakan susu merupakan komponen penting dalam program MBG bertujuan agar asupan gizi menjadi seimbang.

Maka dengan demikian, diperlukan kemasan yang aman untuk menyimpan susu agar kualitasnya tetap terjaga.

"LamiPak berkomitmen mendukung program makan bergizi gratis melalui penyediaan kemasan yang aman serta berkualitas tinggi untuk produk susu maupun minuman bergizi lainnya," ucap Anton Hui, Jumat (31/10).

Dia mengungkapkan setiap tahun pabriknya mampu memproduksi 21 miliar kemasan termasuk produk perlengkapan seperti sedotan kertas.

"Kami percaya bahwa inovasi kemasan tidak hanya berperan menjaga keamanan keberlanjutan produk, tetapi juga mendorong peningkatan gizi serta ketahanan pangan," kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa menambahkan kemasan aseptik sangat ideal menjaga kualitas nutrisi susu.