menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Lewat Program DEB, Pertamina Tak Hanya Hadirkan Akses Energi Bersih Tetapi

Lewat Program DEB, Pertamina Tak Hanya Hadirkan Akses Energi Bersih Tetapi

Lewat Program DEB, Pertamina Tak Hanya Hadirkan Akses Energi Bersih Tetapi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Peresmian Desa Energi Berdikari Pertamina (Desa Singapure, Rantau Dedap, & Sungai Gerong), di Desa Singapure, Kamis (28/8). Foto: pertamina

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam menghadirkan energi berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Melalui program unggulan Desa Energi Berdikari (DEB), Pertamina tidak hanya menghadirkan akses energi bersih, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Program DEB merupakan inisiatif Pertamina untuk mendukung transisi energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga:

Hal ini sejalan dengan Asta Cita nomor 6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peresmian Program DEB Pertamina di tiga lokasi di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Desa Singapure (Kabupaten Lahat), Desa Rantau Dedap (Kabupaten Muara Enim), dan Desa Sungai Gerong (Kabupaten Banyuasin).

Acara peresmian dipusatkan di Desa Singapure, Lahat, pada 28 Agustus 2025, dengan mengusung tema: “Energizing Community in South Sumatera through Sustainable and Inclusive Energy Transition”.

Baca Juga:

VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto mengatakan, melalui program DEB Pertamina menghadirkan energi untuk kemajuan masyarakat.

“Sustainability menjadi kata kunci di setiap DEB Pertamina di seluruh Indonesia. Kami hadir untuk masyarakat, menghadirkan energi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan pendapatan mereka. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Rudi.

PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam menghadirkan energi berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI