Lewat Program GEMA, Peruri Dorong Remaja Karawang Jauhi Narkoba
jpnn.com, KARAWANG - Peruri menggelar Gerakan Masyarakat Anti Narkoba dan Kriminalitas (GEMA) di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (21/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya mencegah tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.
Program yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Peruri tersebut menghadirkan Kepala BNN Kabupaten Karawang Fathurrohman dan AKP Tanwin Nopiansyah dari Polresta Karawang sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Ade Setyawan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengikuti edukasi tersebut dengan serius.
Dia menilai pemahaman mengenai berbagai jenis narkotika dan dampak penyalahgunaannya penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman narkoba dan potensi tindak kriminalitas.
Kepala BNN Kabupaten Karawang Fathurrohman kemudian memaparkan jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaannya terhadap individu dan keluarga, serta upaya mencegah peredaran narkoba.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda penyalahgunaan serta melaporkan dugaan kasus melalui jalur yang tepat.
Sementara itu, AKP Tanwin Nopiansyah memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kriminalitas, kesadaran hukum, dan langkah pencegahan melalui lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Peruri edukasi warga Karawang tentang bahaya narkoba dan pencegahan kriminalitas melalui program GEMA.
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