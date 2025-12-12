Lewat Program Ini, Pelita Air & JNE Perkuat Aksi Kemanusiaan untuk Masyarakat Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air meluncurkan program 'Pelita Air Peduli', berupa pengiriman bantuan secara gratis melalui layanan kargo bekerja sama dengan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Program yang berlangsung pada 9–20 Desember 2025 ini ditujukan untuk mempercepat distribusi bantuan masyarakat ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui inisiatif ini, instansi atau lembaga kemanusiaan dapat mengirimkan donasi ke Sales Counter JNE yang berlokasi di Jl. Tomang 9, Jakarta Barat, untuk kemudian didistribusikan ke organisasi kemanusiaan setempat kepada para penyintas.

Pengiriman dilakukan melalui tiga rute kargo Pelita Air, yaitu Jakarta–Padang, Jakarta–Medan, dan Jakarta–Banda Aceh, sehingga bantuan dapat tiba di lokasi terdampak secara cepat dan terkoordinasi.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyampaikan kolaborasi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk mendukung masyarakat Sumatra dalam masa pemulihan.

“Sebagai maskapai yang melayani rute-rute di Sumatra, kami merasa terpanggil untuk berkontribusi langsung membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan,” ujar Dendy Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Sebagai bentuk dukungan lebih luas, sejumlah mitra turut membantu penyediaan fasilitas pendukung bagi proses pengiriman yang dilakukan masyarakat.

Di antaranya adalah Pos Logistik Indonesia, Indonesia Aviation Service dan BST, yang memberikan dukungan berupa fasilitas gudang dan layanan penanganan kargo tanpa biaya sebagai bagian dari solidaritas bersama.