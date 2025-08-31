Lewat Program Ini, Pertamina Gelar Pelatihan & Sertifikasi Tenaga Kerja Lokal di Papua

jpnn.com, SORONG - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kapasitas sumber daya manusia di Tanah Papua.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan menggelar pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal untuk mendukung pengoperasian Rig PDSI#11.2/N80B-M di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan ini berlangsung dalam dua tahap.

Pelatihan in-house training digelar pada 13–15 Agustus 2025, sedangkan sertifikasi dilaksanakan pada 19–21 Agustus 2025 di Hotel Aimas, Sorong.

Sebanyak 49 peserta lokal mengikuti rangkaian pelatihan tersebut dengan materi utama Sertifikasi Kompetensi OMB (Operator Menara Bor), OLB (Operator Lantai Bor), dan H2S (Hydrogen Sulfide Safety) Personil Rig.

Manager Rig Operation IV Pertamina Drilling, Andri Sulistiono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam memberdayakan masyarakat setempat.

“Pelatihan dan sertifikasi ini bukan hanya untuk mendukung operasi Rig PDSI#11.2/N80B-M, tetapi juga memberi bekal kompetensi yang diakui secara profesional bagi tenaga kerja lokal Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Communication, Relation & CID Pertamina Drilling, Meddenia Ayu Wulandari Yuliastuti, menambahkan inisiatif ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.