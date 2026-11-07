Lewat Program Lisdes, PLN Perluas Jaringan Listrik Hingga ke Pelosok Dusun

jpnn.com, KARAWANG - Sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) telah diresmikan di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis, (15/10).

Program BPBL ini menyediakan instalasi listrik rumah, Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000 bagi warga tidak mampu.

Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra menyatakan PLN siap mendukung percepatan pemerataan akses listrik melalui pembangunan infrastruktur dan penyambungan listrik bagi masyarakat.

“PLN siap menjalankan amanah pemerintah untuk menghadirkan listrik hingga ke dusun-dusun yang belum terjangkau. Kami terus membangun jaringan dan gardu distribusi agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang layak,” ujar Edwin.

Untuk mendukung realisasi listrik desa (Lisdes) di 210 lokasi di Jawa Barat sepanjang 2025, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 46,82 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 182,78 kms, serta gardu distribusi dengan total kapasitas 3.700 kilovolt-ampere (kVA).

Seluruh Infrastruktur tersebut melayani 6.392 pelanggan.

Sementara itu, pembangunan Lisdes Tahun Anggaran 2025 di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, mencakup JTM sepanjang 0,549 kms, JTR sepanjang 0,91 kms, dan satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Infrastruktur tersebut membuka akses listrik bagi 62 calon pelanggan rumah tangga.

Di samping memperluas jaringan, PLN memastikan kesiapan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat.