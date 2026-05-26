Lewat Program Melangkah Tanpa Batas, Tugu Insurance Bantu Korban Lakalantas

jpnn.com, BANDUNG - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menyalurkan bantuan berupa kaki palsu kepada 40 korban kecelakaan lalu lintas di Aula Kelurahan Cisaranten Endah, Bandung Jawa Barat.

Kegiatan itu dilakukan melalui program CSR Bakti Tugu bertajuk Melangkah Tanpa Batas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Tugu Insurance dan Kitabisa.org melalui program HARDOLNAS (Hari Donasi Online Nasional) 2026.

Presiden Direktur Adi Pramana mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan semangat baru bagi para penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri.

"Melalui program ini, kami ingin menghadirkan harapan dan semangat baru bagi para penerima manfaat. Setiap langkah yang mereka ambil adalah simbol kebangkitan keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus maju dan berkarya,” ujar Adi dalam siaran persnya, Selasa (26/5).

Dia menambahkan tercatat sebanyak 1.570 donasi dari 672 donatur berhasil dihimpun melalui platform tersebut.

Tingginya partisipasi itu mencerminkan antusiasme publik yang luar biasa, sekaligus menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih menjadi nilai yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Seluruh dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk alat bantu mobilitas, seperti kaki palsu bagi para korban kecelakaan lalu lintas.