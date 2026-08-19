Lewat Program Pegadaian Peduli, Pegadaian Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Pegadaian menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian Peduli, sebagai bentuk kepedulian sosial guna membantu meringankan beban warga terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat gempa terjadi, PT Pegadaian langsung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD setempat, serta jaringan kantor cabang Pegadaian terdekat di wilayah NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak para penyintas di lokasi pengungsian.

Bantuan tahap awal yang disalurkan oleh Pegadaian Kantor Wilayah Denpasar tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Paket bantuan logistik tersebut meliputi bahan pangan pokok (sembako), air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, perlengkapan sanitasi, serta fasilitas perlindungan sementara seperti tenda pengungsian, selimut, dan tikar lipat.

Penyaluran dilakukan secara langsung oleh tim Pegadaian demi memastikan bantuan tiba secara cepat dan tepat sasaran di beberapa titik, diantaranya Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, serta Kabupaten Manggarai Timur, pada Senin (17/08).

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan ini menjadi upaya Pegadaian untuk terus hadir ditengah masyarakat.

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“Melalui Pegadaian Peduli ini, Pegadaian berkomitmen untuk tidak hanya hadir pada fase tanggap darurat saja, melainkan juga berkomitmen mendampingi masyarakat hingga fase pemulihan pascabencana. Saat ini, Pegadaian tengah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap nasabah maupun fasilitas operasional yang terdampak," ujar Eka.

Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan seluruh elemen masyarakat, Pegadaian berharap penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan cepat dan optimal.