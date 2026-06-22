Lewat Program PFpreneur 350 Womenpreneur Naik Kelas Bersama Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina mengukuhkan 350 perempuan pelaku usaha (womenpreneur) terbaik program PFpreneur 2026.

Mereka terpilih dari 8.210 UMKM perempuan yang mendaftar dan mengikuti rangkaian pembelajaran serta seleksi berjenjang selama tiga bulan terakhir.

Program PFpreneur merupakan bagian dari ekosistem pembinaan UMKM Pertamina yang dijalankan Pertamina Foundation sebagai upaya untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM perempuan.

Diluncurkan sejak 2020, program ini telah memberdayakan 6.325 wirausaha perempuan dan 840 di antaranya menjadi binaan PFpreneur.

"Tahun 2026, terpilih 350 womenpreneur yang telah melalui proses pembelajaran dan penguatan kapasitas yang terbagi menjadi empat tahapan seleksi, yakni pra-kurasi, kurasi 1, kurasi 2, dan kurasi final dengan sistem seleksi melalui pre-test, post-test, dan penugasan berkelompok," ujar Direktur Operasi Pertamina Foundation Gusman Adiwardhana dalam acara Inaugurasi PFpreneur 2026 di Oil Centre, Minggu (21/6).

Pada tahap Pra-Kurasi, sebanyak 3.489 peserta lolos seleksi administrasi dan memperoleh pembelajaran dasar kewirausahaan yang mencakup kepemimpinan, pemahaman konsumen, serta penguatan nilai produk dan pasar.

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Selanjutnya, pada tahap Kurasi 1, sebanyak 2.339 peserta terpilih mengikuti materi pembelajaran terkait operasional bisnis, struktur biaya dan penetapan harga, analisis kompetitor, strategi pemasaran, hingga evaluasi penjualan untuk memperkuat fondasi bisnis mereka.

Kemudian pada tahap Kurasi 2 terpilih 1.279 UMKM yang mendapatkan pembelajaran mengenai pengembangan produk, branding dan positioning bisnis, pembuatan konten visual promosi, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mendukung pertumbuhan usaha.