Lewat Program Small Steps for Tomorrow, BYD Dorong Generasi Muda Wujudkan Mimpi Besar
jpnn.com, JAKARTA - BYD Motor Indonesia terus berkomitmen mengambil langkah untuk membantu generasi muda Indonesia melangkah mengejar mimpi mereka.
Dukungan itu dilakukan melalui program CSR bertajuk Small Steps for Tomorrow.
Ini merupakan program pabrikan mobil asal China itu dalam memperluas kontribusi sosial perusahaan melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perkembangan teknologi dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai perusahaan yang lahir dari semangat Build Your Dreams, BYD percaya bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah inisiatif.
Melalui program ini, BYD bersama dengan mitra strategis Benih Baik akan memberikan total 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah bagi pelajar yang membutuhkan dalam mendukung perjalanannya menuju sekolah setiap harinya.
President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengungkapkan pihaknya mengedepankan mengenai komitmen dalam memberikan dampak sosial yang positif dan relevan bagi masyarakat.
“Kami percaya masa depan tidak hanya dibentuk oleh teknologi, tetapi juga oleh generasi muda yang nantinya akan menciptakan dan membawa perubahan di masa depan," ujar Eagle di sela acara kegiatan kick off di SDN 03 Pondok Petir, Depok, Selasa (26/5).
Melalui Small Steps for Tomorrow, BYD ingin menghadirkan kontribusi yang sederhana, tetapi dapat dirasakan langsung oleh para penerima manfaat untuk mendukung perjalanan pendidikan anak-anak Indonesia.
BYD Motor Indonesia terus berkomitmen mengambil langkah untuk membantu generasi muda Indonesia melangkah mengejar mimpi mereka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ibas Ajak Organisasi Mahasiswa Perkuat Persatuan, Harmoni & Pengabdian untuk Negeri
- Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
- Barry Likumahuwa Ikut Meriahkan Acara POP : SELAH
- Seusai Raih Putri Indonesia 2026, Nilam Onasis Siap Kenalkan Budaya Kaltara ke Nasional
- Dorong Semangat Kebangsaan, MPR Gelar Lomba Baris-Berbaris Tingkat Kaltara di Tarakan
- Menaker Sebut Program Magang Nasional Perkuat Kesiapan Generasi Muda Masuk Dunia Kerja