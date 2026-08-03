Lewat Program Spend More Win More, BTN Bidik Kenaikan Transaksi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tidak hanya fokus pada pembiayaan perumahan, tetapi juga sektor fesyen dan pangan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap BTN Indonesia Fashion Week 2026 sekaligus peluncuran program Spend More Win More bersama Visa.

Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan, kehadiran BTN di Indonesia Fashion Week 2026 menjadi bagian dari transformasi perseroan.

Baca Juga: BTN Jadi Penyalur Terbesar dalam Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi

"BTN Indonesia Fashion Week melengkapi transforhmasi kami yang saat ini biasanya sangat melekat dengan papan. Papan itu adalah KPR. Kami mencoba membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah," ujar Rully dalam BTN Prioritas The Grand Gala Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (1/8).

Dalam tiga tahun terakhir, BTN telah memperluas perannya dengan hadir di sektor fesyen untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat.

Perseroan juga aktif menggelar berbagai kegiatan kuliner yang berkaitan dengan sektor pangan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, BTN ingin hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, dan papan.

Rully menegaskan, dukungan terhadap Indonesia Fashion Week selama tiga tahun berturut-turut merupakan wujud keyakinan BTN bahwa industri kreatif menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.

"BTN Prioritas The Grand Gala ini bukan sekadar sebuah perayaan. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada para nasabah yang telah mempercayakan perjalanan finansialnya bersama BTN. Sekaligus penghormatan kepada para desainer dan pelaku industri kreatif yang terus mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan inovasinya," kata Rully.