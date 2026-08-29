Lewat Program TJSL, Peruri Santuni 59 Veteran Perang di Karawang

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menyalurkan santunan finansial dan paket kebutuhan pokok kepada 59 veteran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai wujud apresiasi mendalam terhadap para pejuang kemerdekaan.

Aksi kepedulian sosial ini diinisiasi langsung oleh Peruri dengan menggandeng jajaran personel militer dari Kodim 0604/Karawang.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara langsung dan tepat sasaran kepada para penerima manfaat di wilayah Karawang.

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Penyaluran bantuan dilakukan bersama Kodim 0604/Karawang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan penghormatan kepada veteran memiliki makna yang lebih luas dari sebatas pemberian bantuan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada para veteran yang telah memberikan bagian terbaik dari hidupnya bagi bangsa dan negara," ujar Adi.

Menurut dia, bantuan kepada veteran juga menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sebagai BUMN yang mengemban amanah strategis negara, lanjut Adi, Peruri memandang kontribusi kepada Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kegiatan usaha, tetapi juga melalui kebermanfaatan sosial dan kepedulian terhadap sesama.