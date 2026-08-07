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Lewat PYP 2026, Pertamina Tingkatkan Literasi Mahasiswa Mengenai Industri Energi

Lewat PYP 2026, Pertamina Tingkatkan Literasi Mahasiswa Mengenai Industri Energi
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Acara pembukaan Pertamina Youth Program (PYP) 2026 yang berlangsung di Bogor, Selasa (4/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BOGOR - PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi muda yang sadar energi melalui penyelenggaraan Pertamina Youth Program (PYP) 2026.

PYP 2026 merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan literasi mahasiswa mengenai industri energi, strategi bisnis Pertamina, serta kontribusi perusahaan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lewat PYP 2026, Pertamina Tingkatkan Literasi Mahasiswa Mengenai Industri Energi

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PYP 2026 yang mengambil tema Pemuda Pengerak Transisi Energi Untuk Kemandirian Nasional diikuti 50 mahasiswa terpilih dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Para peserta merupakan hasil seleksi ketat dari lebih dari 1.600 pendaftar yang mengirimkan esai.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 esai diseleksi oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi, profesional, dan perwakilan Pertamina.

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Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan lonjakan jumlah pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 500 peserta menjadi bukti tingginya minat generasi muda terhadap isu energi dan keberlanjutan.

Hal itu disampaikan Arya pada acara pembukaan PYP 2026 di Bogor, Selasa (4/8).

PYP 2026 yang bertemakan Pemuda Pengerak Transisi Energi Untuk Kemandirian Nasional diikuti 50 mahasiswa terpilih dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia

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