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Lewat Relawan Bakti BUMN, Pupuk Kaltim Turut Berdayakan Masyarakat di Nagari Kumango

Lewat Relawan Bakti BUMN, Pupuk Kaltim Turut Berdayakan Masyarakat di Nagari Kumango
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PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) turut berpartisipasi dalam Program Kolaborasi Relawan Bakti BUMN di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Foto dok Pupuk Kaltim

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) turut berpartisipasi dalam Program Kolaborasi Relawan Bakti BUMN di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Keterlibatan Pupuk Kaltim dalam program tersebut menjadi bagian dari semangat kolaborasi insan BUMN untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Perwakilan relawan Pupuk Kaltim, Darman Harun mengatakan Nagari Kumango dipilih dengan melihat sejumlah potensi yang dimiliki untuk pengembangan program.

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Wilayah ini dikenal memiliki potensi pertanian, UMKM lokal, serta nilai budaya dan gotong royong yang kuat. Keunggulan tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi para relawan dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan sasaran program, kegiatan mencakup sejumlah bidang utama, mulai dari pendidikan, lingkungan, pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan pertanian, hingga kesehatan masyarakat.

"Keterlibatan kami pada program ini memberikan pengalaman berharga, karena membuka ruang bagi insan BUMN dari berbagai latar belakang untuk bekerja bersama dan berkontribusi langsung di masyarakat," ujar Darman, Kamis (27/8/2026).

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Senior Operator Ammonia Pabrik 1A Pupuk Kaltim ini menjelaskan, semangat utama yang dirasakan selama program berlangsung adalah kolaborasi.

Para relawan tidak hanya hadir sebagai perwakilan perusahaan masing-masing, tetapi juga menyatukan energi, gagasan, serta kemampuan untuk menjalankan kegiatan bersama masyarakat.

Keterlibatan Pupuk Kaltim dalam program tersebut menjadi bagian dari semangat kolaborasi insan BUMN untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

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