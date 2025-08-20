Lewat Road to Inacraft, Bank Mandiri Dukung Akselerasi Ekonomi Kreatif Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri berkomitmen perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional, khususnya di sektor ekonomi kreatif, melalui rangkaian program Road to INACRAFT bertema “Karya Lokal, Transaksi Digital”.

Kegiatan yang digelar sepanjang Agustus 2025 di berbagai kota besar ini menjadi bagian dari persiapan menuju pameran INACRAFT on October Vol. 4 Tahun 2025.

Ini merupakan sebuah ajang bergengsi karya kriya nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), dengan Bank Mandiri sebagai Sponsor Utama.

Regional CEO Bank Mandiri Regional VI/Jawa 1, Nila Mayta Dwi Rihandjani mengatakan Hari Kemerdekaan menjadi pengingat pentingnya kemandirian ekonomi bangsa.

Melalui Road to INACRAFT, Bank Mandiri berupaya agar UMKM lokal dapat naik kelas melalui digitalisasi transaksi dan perluasan akses pasar.

"Bersama ASEPHI, kami optimistis kolaborasi ini

dapat memperkuat jejaring pelaku usaha kreatif, membuka peluang bisnis yang lebih luas, serta membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing,” ujar Nila Mayta Dwi Rihandjani, dalam keterangan resminya, Rabu (20/8).

Dia menambahkan akan mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM, terutama para pengrajin binaan ASEPHI, agar mampu beradaptasi dengan perubahan pola transaksi masyarakat yang kini semakin digital.

Berbagai solusi keuangan terintegrasi seperti Livin’ by Mandiri, Kartu Debit dan Kartu Kredit Mandiri, perangkat EDC, QRIS, hingga fitur Livin’ Merchant disiapkan untuk mempermudah pelaku usaha menerima pembayaran dari berbagai kanal, sekaligus memperluas jangkauan pasar.