Lewat Roadshow, STA Kenalkan Destinasi Baru & Program Refund untuk Wisatawan

jpnn.com, JAKARTA - Merek pariwisata nasional, Saudi Tourism Authority (STA) sukses menggelar Indonesia Travel Trade B2B Roadshow beberapa waktu lalu.

Acara itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan dengan pelaku industri perjalanan di Indonesia, sekaligus memperkenalkan destinasi Saudi kepada pengunjung di tanah air.

Inisiatif itu menegaskan komitmen kuat Saudi terhadap wisatawan Indonesia.

"Melalui roadshow tersebut, Saudi terus menunjukkan dedikasinya untuk menghadirkan nilai lebih dan pengalaman, sekaligus memperkuat daya tarik Saudi di sektor pariwisata leisure, religi, maupun bisnis," tulis keterangan tertulisnya, Rabu (3/9).

Selain itu, Saudi juga mempernalkan pengenalan Program pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbaru yang memberikan pengembalian sebesar 15% bagi wisatawan mancanegara.

Untuk menginspirasi masyarakat Indonesia agar lebih banyak menjelajahi Saudi, pada roadshow ini beberapa destinasi Saudi baru dan terus berkembang seperti Madinah, Al Baha, Aseer, dan KAEC.

Destinasi itu menampilkan kekayaan pengalaman di Saudi, mulai dari warisan budaya hingga lanskap alam yang menakjubkan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai destinasi sepanjang tahun.

Beberapa hotel mewah di Saudi turut serta dalam roadshow untuk pertama kalinya, termasuk Our Habitas AlUla dan Shaden Resort, dua brand perhotelan paling ikonik di AlUla.