Lewat Sayang, Maseta Bicara Jatuh Cinta dan Kehilangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jakarta Timur, Maseta, baru saja merilis mini album berjudul Sayang.

Mini album tersebut berisi 6 lagu, yang 3 single telah dirilis sebelumnya dilengkapi dengan 3 lagu baru, dengan perwujudan sound pop.

Maseta bukan tanpa alasan memilih kata Sayang sebagai judul mini album ketiganya.

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Menurutnya, Sayang berisi lagu-lagu dengan dua tema besar yang bertentangan, jatuh cinta dan kehilangan, juga pencampuran keduanya.

Begitu pula dengan kata 'sayang' yang memiliki dua arti yang berlawanan. Kata sayang bisa bermakna kasih dan cinta tetapi juga artinya bisa merujuk ke rasa kasihan dan sesal.

"Melalui Sayang enggak cuma diucapkan, tapi juga kuberi makna juga spektrumnya," ungkap Maseta.

Pada ketiga single yang sudah dirilis, Maseta mengajak pendengar merasakan patah hati dalam lagu Kejora Walini dan Sayang (I Can’t Lie).

Uniknya, kedua lagu bertema sama tersebut dibingkai dengan produksi yang sangat berbeda. Sedangkan, pencampuran tema cinta dan kehilangan diceritakan melalui single uptempo Marah-marah.