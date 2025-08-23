Lewat Sekolah Rakyat, Wapres Gibran Ingin Pendidikan di Jawa-Kalimantan Setara

jpnn.com - MEMPAWAH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin pendidikan di Jawa dan Kalimantan setara. Hal itu dapat direalisasikan melalui program prioritas pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Unggulan.

Wapres Gibran menyampaikan hal itu di hadapan masyarakat suku Dayak dalam kunjungan kerjanya bertemu dengan Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8).

"Bapak, Ibu yang belum tahu Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat itu boarding school. Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack. Semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan," kata Gibran dalam sambutannya.

Baca Juga: Respons Gibran soal OTT Wamenaker Noel

Gibran menjelaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Mempawah akan sangat bermanfaat untuk orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak, terutama jika lokasi rumah mereka jauh dari perkotaan dan terpencil.

Selain Sekolah Rakyat yang segera disinergikan dengan pemerintah pusat, kata Gibran, nantinya akan dibangun Sekolah Garuda Unggulan di Mempawah pada 2026. Nantinya, wakil menteri sosial juga akan meninjau lokasi di Mempawah yang akan dibangun Sekolah Garuda Unggulan pada 2026.

"Nanti Wakil Menteri (Sosial) akan survei ke sini. Jadi, semoga nanti tahun depan sudah bisa mulai dibangun. Karena kami ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat," ungkap mantan wali kota Surakarta itu.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mewanti-wanti masyarakat agar cermat dalam membaca berita, dan tidak mudah percaya hoaks dan berita-berita bernarasi negatif.

"Berita-berita yang negatif, berita hoaks, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tolong dipilah dahulu. Tolong disaring dahulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dahulu ke tokoh agama, tanyakan dahulu ke tokoh adat. Jadi, jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar," kata Gibran.