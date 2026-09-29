Lewat Semangat 'Not So Common', NODA Entertainment Fokus Kembangkan IP dan Format Hiburan
jpnn.com, JAKARTA - NODA Entertainment terus konsisten membangun pendekatan di industri hiburan Indonesia melalui pengembangan ide, format, dan intellectual property (IP) yang dapat tumbuh dalam jangka panjang.
Mengusung filosofi 'Not So Common Kind of Entertainment', NODA Entertainment bergerak di area live entertainment, musik, konten, creative production, serta pengembangan IP.
Bagi NODA Entertainment, sebuah proyek tidak harus berhenti ketika sebuah acara selesai atau ketika sebuah konten telah tayang. Sebuah ide dapat terus berkembang menjadi format, kolaborasi, pengalaman, maupun IP yang memiliki perjalanan lebih panjang.
Pendekatan tersebut menjadi dasar NODA Entertainment dalam bekerja dan berkolaborasi bersama musisi, kreator, komunitas, brand, serta partner dari berbagai bidang.
Leonardo Domenico, Co-Founder NODA Entertainment, melihat bahwa sebuah kolaborasi perlu dimulai dari landasan pemikiran yang kuat dan memiliki kemungkinan untuk berkembang berkelanjutan setelah eksekusi pada suatu aktivasi telah selesai.
“Kami tidak hanya melihat sebuah acara sebagai satu kali aktivasi, tetapi juga mempertimbangkan alasan dan tujuan di balik penyelenggaraannya. Bagi kami, setiap acara memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan dampak yang berkelanjutan,” ungkap Leonardo Domenico dalam keterangan resmi, Selasa (29/99.
Rolando Octavio, Co-Founder NODA Entertainment, menilai identitas dan karakter sebagai bagian penting dalam membangun sebuah kolaborasi di tengah semakin banyaknya pilihan hiburan saat ini.
“Kami ingin project yang kami kerjakan punya karakter dan punya kemungkinan untuk tumbuh. Bentuk akhirnya bisa berbeda-beda; menjadi event, program, kolaborasi, atau intellectual property yang terus dikembangkan,” ujar Rolando.
NODA Entertainment terus konsisten membangun pendekatan di industri hiburan Indonesia melalui pengembangan ide, format, dan intellectual property (IP) yang...
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