Lewat Sepak Bola, Geothermal Soccer Indonesia Ajak Publik Melek Energi Terbarukan
jpnn.com - Geothermal Soccer Indonesia (GSI) punya cara berbeda dalam meningkatkan kesadaran publik memperkuat ekosistem industri energi terbarukan, yakni dengan gelar turnamen sepak bola.
Ketua Geothermal Soccer Indonesia, Carson Hakama mengungkapkan ajak bertajuk Geothermal Soccer Championship 2025 hadir untuk memperkenalkan potensi besar energi panas bumi kepada masyarakat luas.
“Melalui turnamen ini, kami ingin memperkuat sinergi antar pelaku industri dan membangun awareness masyarakat.”
“Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan, dan kami percaya ajang ini akan menjadi momentum penting menuju Indonesia sebagai pemimpin energi panas bumi dunia,” ungkap Carson.
Geothermal Soccer Championship 2025 mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpora yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Internasional Suyadi Pawiro.
Suwardi berharap event ini bisa menjadi sarana memajukan sepak bola di Indonesia.
“Kami menyambut baik Geothermal Soccer Championship 2025 sebagai ajang yang menumbuhkan sportivitas sekaligus edukasi energi bersih. Ke depan, kami berharap GSI dapat berkolaborasi dengan kemenpora dan PSSI untuk memajukan sepak bola nasional.”
Ajang ini terbuka bagi seluruh stakeholder industri energi panas bumi, mulai dari perusahaan pengembang sampai lembaga pemerintah.
