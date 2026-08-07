Lewat Si Unyil, PFN Perkuat Pelestarian Warisan Budaya Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - PT Produksi Film Negara (Persero) (PFN) terus menunjukkan komitmen dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui pengembangan karakter legendaris Si Unyil.

Sebagai salah satu karya audiovisual paling ikonik yang telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia selama puluhan tahun, Si Unyil kembali diperkenalkan kepada publik melalui kolaborasi bersama Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Kolaborasi tersebut menjadi wujud komitmen PFN untuk memastikan karya-karya legendaris Indonesia tetap hidup, relevan, dan mampu menjangkau generasi baru.

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Tidak hanya sebagai karakter hiburan, Si Unyil membawa nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia yang terus dijaga lintas generasi.

Direktur Produksi PFN, Christo Putra Aris, mengatakan Si Unyil merupakan salah satu aset budaya bangsa yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Indonesia sekaligus menjadi media pembelajaran yang relevan hingga saat ini.

"Si Unyil dibuat untuk menghadirkan nilai-nilai positif, seperti kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia dengan cara yang menyenangkan kepada anak-anak. Itulah yang kami jaga dan hadirkan kembali di masa kini," ungkap Christo.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat bertemu langsung dengan Si Unyil, Usro, Ucrit, Meilani, dan Pak Ogah dalam berbagai aktivitas keluarga yang memadukan hiburan, edukasi, dan nostalgia.

Program tersebut menjadi salah satu langkah PFN untuk membawa karakter-karakter legendaris Indonesia hadir lebih dekat di ruang publik sekaligus memperluas apresiasi masyarakat terhadap karya kreatif nasional.