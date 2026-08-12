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Lewat Single 'Jaran Kepang', Bianca Shakila Ungkap Cerita Begini

Lewat Single 'Jaran Kepang', Bianca Shakila Ungkap Cerita Begini
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Bianca Shakila. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda asal Jawa Tengah, Bianca Shakila meluncurkan single terbarunya berjudul Jaran Kepang.

Menariknya, lagu Jaran Kepang memadukan unsur musik tradisional dengan hiphop, koplo, dan remix.

Bagi Bianca, single itu tak sekadar proyek musik baru, melainkan menjadi bentuk kecintaannya terhadap budaya Jawa, sekaligus upayanya mengenalkan kesenian Jathilan atau Jaranan kepada generasi muda.

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"Aku pengin sekali lewat lagu Jaran Kepang ini aku bisa nguri-uri (melestarikan) budaya Jawa, yaitu kesenian Jathilan atau Jaranan," ujar Bianca Shakila dalam keterangannya.

Dia mengaku bahwa ide lagu tersebut muncul setelah dirinya mendapatkan inspirasi pada Malam Suro 2026.

Inspirasi tersebut lalu dituangkan ke dalam sebuah karya dengan pendekatan musik yang lebih modern.

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Adapun lirik dalam lagu tersebut memiliki pesan yang cukup mendalam.

"Part lirik di dalamnya ada pesan yang mendalam dan di antara lirik sederhananya juga terselip mantra-mantra yang punya manfaat untuk kita bila bisa memanfaatkannya," ucap Bianca Shakila.

Penyanyi muda asal Jawa Tengah, Bianca Shakila meluncurkan single terbarunya berjudul Jaran Kepang.

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