Lewat Teknologi, BukuWarung Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aplikasi keuangan digital untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, BukuWarung berkomitmen mendampingi para pelaku usaha agar dapat tumbuh lebih berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing.

Direktur Strategi dan Kemitraan BukuWarung, Romy Williams mengatakan pihaknya ingin mendorong keberlanjutan dan kemajuan UMKM di tanah air.

"Kami menghadirkan solusi paling lengkap yang benar-benar dipakai dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari seperti QRIS untuk kirim dan terima uang, EDC dan layanan agen untuk pembayaran dan pendapatan tambahan, akses pembiayaan melalui modal usaha, dan pembukuan digital untuk pencatatan keuangan yang lebih terkontrol," ungkap Romy saat ditemui di Jakarta, Senin (27/1).

Dia menambahkan aplikasi ini untuk menyokong segala kebutuhan harian usaha mulai dari penyediaan mesin EDC, pencatatan usaha, fitur pembayaran digital (QRIS, Pulsa & Tagihan, kirim atau terima uang), dan solusi modal usaha agar bisnis berjalan lebih mudah dan efisien.

Menurut dia, perusahaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberdayakan UMKM melalui penyelenggaraan Gala Akbar Bukuagen 2026, sebuah acara apresiasi dan penguatan komunitas bagi para Mitra BukuAgen dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Acara ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada para Mitra BukuAgen dengan performa terbaik yang telah tumbuh bersama BukuWarung. Kami ingin merayakan perjalanan mereka, mendengarkan kisah sukses mereka, serta menginspirasi lebih banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk terus berkembang bersama BukuWarung," tuturnya.

Dia juga memberikan literasi keuangan dalam bentuk edukasi finansial sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam menunjang pembekalan bisnis bagi para Mitra BukuAgen.

BukuWarung meyakini bahwa pertumbuhan perusahaan tidak terlepas dari keberhasilan, loyalitas, dan dedikasi para Mitra BukuAgen.