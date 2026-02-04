Lewat TikTok Shop by Tokopedia Ibu-Ibu Raih Ratusan Juta Menjelang Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran platform e-commerce, seperti TikTok Shop by Tokopedia makin mempermudah konsumen menemukan produk fesyen muslim atau modest fashion menjelang Ramadan, terlebih karena didukung oleh 'kekuatan penemuan TikTok' berupa sistem rekomendasi yang terpersonalisasi, konten autentik, serta komunitas yang solid.

Alhasil, perdagangan menuju era discovery e-commerce di mana konten video berperan penting dalam memengaruhi keputusan membeli karena menciptakan pengalaman bertransaksi yang aman dan terpercaya sekaligus menyenangkan.

Profesi affiliate content creator pun makin naik daun. Profesi yang inklusif karena bisa ditekuni oleh seluruh lapisan masyarakat ini menjadi ladang penghasilan yang kian menjanjikan, termasuk bagi ibu rumah tangga.

Baca Juga: Cara Brand Fesyen Dorong Penjualan Menjelang Ramadan Lewat TikTok Shop by Tokopedia

Tidak hanya menguntungkan secara finansial, profesi ini bisa membawa dampak yang lebih bermakna. Bella Salim (@belaasalim) dan Zeezee Shahab (@zeezeeshahab) adalah contoh sosok inspiratif yang sukses meraih keberkahan dengan menjadi affiliate content creator di TikTok Shop by Tokopedia.

Bella Salim, yang awalnya fokus berjualan busana muslim, memulai perjalanan menjadi affiliate content creator di TikTok Shop by Tokopedia pada 2023 setelah terinspirasi konten video live streaming di TikTok.

“Waktu itu aku penasaran, kok, bisa orang live streaming di TikTok, terus banyak yang akhirnya check-out produknya di TikTok Shop by Tokopedia. Akhirnya aku tertarik mulai promosi produk aku sendiri lewat live streaming," katanya.

Kesuksesan Bella tidak instan. Di awal memulai, penontonnya hanya sekitar lima orang, tetapi dia konsisten live streaming setiap hari minimal satu jam.

Dua minggu kemudian, check-out pertama akhirnnya datang. Dari titik itu, Bella memahami potensi TikTok Shop by Tokopedia sebagai sumber penghasilan jangka panjang.