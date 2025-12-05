Lewat Trauma Healing di Sumbar, Askrindo Percepat Pemulihan Pascabencana

jpnn.com, PADANG - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan trauma healing yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan didukung oleh KOMNAS Perlindungan Anak.

Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko, R Mahelan Prabantarikso menjelaskan trauma healing ini merupakan bagian dari proses penyembuhan bagi warga terdampak bencana khususnya anak-anak, guna mengalihkan trauma berkepanjangan.

Program trauma healing ini menjadi wujud nyata kepedulian Askrindo dalam penanganan pascabencana kepada anak-anak melalui tenaga pendidik.

Mahelan mengatakan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga pada kesehatan jiwa anak-anak sebagai kelompok rentan lewat tenaga pendidik dan juga masyarakat.

“Askrindo sebagai institusi negara berkewajiban untuk membantu masyarakat dengan hadir disini, dengan mengalihkan perhatian mereka melalui bahan bacaan maupun mainan edukatif yang dapat mendukung proses pemulihan anak-anak. Selain itu juga dengan pelatihan penanganan trauma healing bagi ratusan guru yang akan menjadi fasilitator utama di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sehingga dengan peran guru, anak-anak akan lebih cepat mengalihkan kejadian buruk yang menimpa mereka,” ujar Mahelan.

Kegiatan pelatihan trauma healing ini, memberi pembekalan kepada guru-guru PAUD dan SD di Kota Padang dan dihadiri oleh Bunda Paud Sumatera Barat.

“Para tenaga pendidik diharapkan mampu mendampingi anak-anak agar dapat kembali belajar, bermain, dan tumbuh dengan rasa aman serta percaya diri setelah mengalami peristiwa bencana. Kami meyakini guru memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendampingi anak-anak agar kembali pulih secara psikologis," imbuh Mahelan.

Askrindo juga menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir dan longsor melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kota Padang dan diberikan langsung kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.