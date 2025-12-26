Lewat Trauma Healing, Pertamina Peduli Bantu Anak-Anak Terdampak Bencana Kembali Ceria

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui program Pertamina Peduli memberikan pendampingan sekaligus trauma healing bagi anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di posko pengungsian di SD Negeri 07 Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sejak 19 Desember 2025.



Kegiatan itu diikuti oleh 170 siswa SD, mulai dari kelas 1 hingga 6, para guru, serta wali murid.

Melalui kegiatan trauma healing ini, Pertamina berupaya membantu anak-anak agar kembali ceria, semangat, dan mampu pulih dari kondisi psikologis pascabencana.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina untuk mendukung pemulihan masyarakat di wilayah terdampak, khususnya di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, yang merupakan daerah terdampak bencana alam di Sumatra Barat.

“Apa yang kami lakukan adalah bagian dari program trauma healing, yaitu membantu menghibur dan memberikan kegiatan positif agar anak-anak tetap semangat dan bisa pulih dari kondisi yang mereka alami,” terang Baron.

Selain menghadirkan permainan dan aktivitas kreatif, Pertamina juga memberikan peralatan sekolah untuk para siswa serta paket sembako untuk orang tua dan wali murid.

Dia berharap hadirnya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Melalui program Pertamina Peduli, perusahaan terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi dan semangat untuk negeri.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Penghargaan Pajak Terbesar

Tidak hanya melalui layanan energi, tetapi juga lewat aksi nyata sosial kemanusiaan.

Lebih lanjut, Baron menjelaskan bahwa kegiatan sosial pascabencana yang dilakukan relawan Pertamina Peduli tidak hanya dilakukan di Agam, tetapi juga di wilayah lain yang terdampak di tiga provinsi.