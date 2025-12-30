Lewat TVRI, Presiden Hadirkan Tayangan Piala Dunia 2026 untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) resmi memegang hak siar Piala Dunia 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobby GPO LPP TVRI, Senin (29/12), dihadiri oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno yang didampingi Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong.

Iman Brotoseno, menyampaikan bahwa TVRI ditetapkan sebagai pemegang hak siar wilayah Indonesia yang akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional.

Seluruh pertandingan akan disiarkan secara terestrial atau Free To Air (FTA) dan secara back to back atau simultan mulai pukul 23.00 WIB hingga 11.00 WIB dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

“Proses untuk memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 oleh TVRI tentu tidak mudah dan melalui tahapan panjang. Berawal dari kepedulian Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat besar terhadap sepak bola nasional, bahkan beliau berharap suatu saat, Timnas bisa berlaga di Piala Dunia," kata Imam.

Iman menuturkan, Presiden Prabowo juga paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, sehingga memberi arahan agar momen besar seperti Piala Dunia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali, sebagai wujud hiburan yang menyatukan dan membangkitkan semangat bangsa.

Penayangan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan tayangan olahraga berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Piala Dunia 2026 melalui TVRI dihadirkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan akses yang inklusif, sesuai arahan dan dukungan Bapak Presiden. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tayangan olahraga berstandar internasional ini dapat diakses secara luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Iman.