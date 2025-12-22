Lewat UMK Spesial, PPA Dukung Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berkomitmen memberikan nilai tambah secara berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan berfokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, pemberdayaan UMK, dan lingkungan.

Komitmen ini sejalan dengan peran PPA sebagai instumen strategis pemerintah dalam melakukan restrukturisasi dan revitalisasi, sehingga PPA dapat senantiasa memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, PPA berhasil mendapatkan dua penghargaan di bidang pemberdayaan UMK, di mana Aruna Creative dinobatkan meraih Juara III dalam ajang Indonesia Corporate Communication & Sustainability Summit (ICCS Summit) untuk sub kategori Local Heroes, kategori Sustainability.

Serta meraih Juara III untuk sub kategori Small Medium Enterprises (SME) Development kategori Sustainability pada ajang yang sama dengan tema Program Peduli UMK Spesial.

Aruna menggunakan bahan baku serat alam yang ramah lingkungan untuk produksi, mempekerjakan 100% perempuan dalam workshop-nya, serta memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk turut berkarya yang mendukung desain yang unik dan ekslusif.

PPA secara konsisten dalam lima tahun terakhir telah memberikan dukungan kepada UMK dengan latar belakang yang unik serta potensial untuk dapat direvitalisasi.

Program TJSL yang diberi nama Peduli UMK Spesial ini telah memberdayakan para UMK dengan latar belakang pekerja ex-narapidana, penyintas narkoba, pemberdaya disabilitas, pegiat lingkungan (olah sampah plastik), hingga komunitas ibu-ibu kepala keluarga.

“PPA berkomitmen memberikan kebermanfaatan dengan memenuhi amanah dari para pemegang saham dan bertanggung jawab secara luas kepada para pemangku kepentingan,salah satunya melalui program TJSL. Program UMK Spesial ini adalah kontribusi nyata kami kepada masyarakat yang sejalan dengan Pilar Pembangunan Ekonomi dengan menyasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi," ujar Direktur Utama PPA, M Teguh Wirahadikusumah.