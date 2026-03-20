menu
JPNN.comJPNN.com
Lewat Wish Card, Pelanggan Kacamatamoo Berbagi Kebahagiaan untuk Anak Panti & Lansia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacamatamoo menyelenggarakan program sosial tahunan, Mooracle in Ramadan. Foto: Tim Kacamatamoo

jpnn.com - JAKARTA - Produsen kacamata lokal Kacamatamoo menyelenggarakan program sosial tahunan, Mooracle in Ramadan, pada momen bulan suci tahun ini.

Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbagi lebih personal dan bermakna antara pelanggan dengan anak-anak panti asuhan serta lansia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mooracle in Ramadan 2026 ini mengusung konsep kartu harapan atau Wish Card. 

Baca Juga:

Para penerima manfaat dapat menuliskan keinginan sederhana, yang akan diwujudkan para pelanggan setia Kacamatamoo. Adapun Kacamatamoo menyebarkan Wish Card tersebut ke 17 toko yang tersebar di wilayah Jabodetabek. 

Melalui papan informasi di setiap cabang, pelanggan dapat melihat nama dan hadiah yang diinginkan, mulai dari baju baru, mainan, hingga kebutuhan ibadah lainnya.

Chief Marketing Officer (CMO) Kacamatamoo Cindy Oktavian menjelaskan program ini bertujuan menciptakan kedekatan emosional.

Baca Juga:

"Kami percaya, a small kindness could be the miracle they remember this Ramadan," kata Cindy di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya, Jakarta Timur, belum lama ini.

Cindy menambahkan terdapat sekitar 200 hadiah terkumpul sejak awal Ramadan, yang berasal dari kolaborasi antara pelanggan dan karyawan internal perusahaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

