Lewat Yayasan Kasih Mulia, Tempo Scan Kucurkan Bantuan Obat Kanker Rp 5 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Tempo Scan Group resmi meluncurkan Yayasan Tempo Scan Kasih Mulia (TSKM) untuk memperkuat program sosial perusahaan. Salah satu program utamanya melalui pemberian bantuan obat kanker senilai Rp 5 miliar bagi masyarakat kurang mampu.

Peluncuran yayasan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (15/10), bertepatan dengan peringatan satu tahun wafatnya Kartini Muljadi, salah satu pendiri Tempo Scan Group.

Pembentukan yayasan ini digagas oleh Executive Chairman Tempo Scan Group, Handojo S. Muljadi sebagai upaya melanjutkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang diwariskan Kartini Muljadi.

Presiden Direktur PT Tempo Scan Pacific Tbk sekaligus Wakil Ketua Yayasan TSKM I Made Dharma Wijaya mengatakan yayasan tersebut menjalankan tiga program utama, yakni pemberdayaan penyandang disabilitas, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pengobatan pasien kanker.

"Tiga program sosial yang kami luncurkan hari ini berfokus pada pembukaan kesempatan kerja yang setara, dorongan kemandirian ekonomi masyarakat, serta kepedulian medis bagi mereka yang sangat membutuhkan," ujar Made di Jakarta, Kamis (15/10).

Untuk membantu pasien kanker dari keluarga kurang mampu, yayasan menyiapkan bantuan obat onkologi senilai Rp 5 miliar pada tahap awal.

Bantuan tersebut berasal dari donasi pribadi Handojo S. Muljadi dan akan disalurkan melalui kerja sama dengan rumah sakit serta lembaga pendamping pasien.

Obat yang diberikan berasal dari PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI). Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis dan pertimbangan dokter yang merawat.