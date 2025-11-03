Lewat Yes Now, Zoe Levana Sebarkan Pesan Tampil Percaya Diri Meski dalam Keterbatasan

jpnn.com, SURABAYA - Brand Ambassador Yes Now, Zoe Levana menegaskan bahwa produk kecantikan bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri dan kepedulian terhadap sesama.

Hal itu disampaikan Zoe saat ditemui di ajang Beautyfest Surabaya 2025, usai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Yes Now bersama siswa Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menurut Zoe, kegiatan CSR tersebut berawal dari keinginan Yes Now untuk menularkan semangat percaya diri dan menghargai diri sendiri kepada semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Motivasinya karena Yes Now ini ingin mengangkat confidence juga. Kami bukan cuma mau dikenal sebagai brand lotion, tapi ingin membangun komunitas yang membuat orang nyaman dengan diri mereka sendiri,” ujar Zoe, Minggu (2/11).

Zoe mengatakan, alasan Yes Now memilih SLB sebagai sasaran kegiatan sosialnya karena melihat potensi besar pada anak-anak di sana.

“Anak-anak SLB itu innocent, baik, dan effort-nya tinggi, tetapi sering dipandang sebelah mata. Waktu datang ke sana aku jujur terharu banget. Mereka ikut fashion show, bahkan ada yang pakai kursi roda tapi tetap percaya diri tampil di depan orang banyak. Itu luar biasa,” ungkapnya.

Melihat semangat itu, Zoe mengaku semakin yakin bahwa setiap orang berhak merasa percaya diri, tak peduli kondisi atau keterbatasan yang dimiliki.

“Kami yang mungkin hidupnya berkecukupan saja harus belajar bersyukur dan berusaha. Itu yang mau aku tanamkan dari kegiatan ini,” ujarnya.