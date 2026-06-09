Lewat #YukHaji, Muslim Pro & Maybank Syariah Dorong Masyarakat Siapkan Dana Haji
jpnn.com - JAKARTA - Muslim Pro berkolaborasi dengan Maybank Syariah Indonesia mengintegrasikan perencanaan haji dalam satu wadah digital melalui fitur Amanah Pro yang diluncurkan pada Mei 2026.
Amanah Pro dirancang untuk membantu pengguna menetapkan target perjalanan ibadah, membangun kebiasaan menabung secara terencana, serta memantau progres melalui pengalaman digital terintegrasi.
Sebagai upaya memperkenalkan Amanah Pro, Muslim Pro menggerakkan kampanye #YukHaji sekaligus menggelar kajian akbar gratis “Langkah Baik” di Jakarta, pada 28 Juni 2026.
Acara ini akan menghadirkan sesi kajian, diskusi interaktif, serta berbagai inspirasi dan wawasan seputar persiapan haji dan umrah dengan kapasitas peserta hingga 600 orang.
Sebagai bagian dari gerakan #YukHaji, pengguna yang hadir pada kajian dan memenuhi syarat dapat langsung membuka rekening Maybank Tabungan MyArafah melalui Amanah Pro.
Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat untuk tidak terus menunggu sempurna untuk haji, melainkan mulai mengambil langkah kecil realistis sedini mungkin.
Group Managing Director Muslim Pro Nafees Khundker menyebut tantangan yang dihadapi masyarakat untuk berangkat haji tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan finansial.
Berdasarkan survei yang dilakukan Muslim Pro, ditemukan fakta bahwa keinginan untuk mempersiapkan haji di masyarakat umumnya sudah ada.
Lewat gerakan #YukHaji, Muslim Pro & Maybank Syariah mendorong masyarakat untuk konsisten menyiapkan dana haji.
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